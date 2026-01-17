Курс лари на субботу – 2,6957 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260117/kurs-lari-dollar-296677835.html

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 января в размере 2,6957 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.

