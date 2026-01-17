https://sputnik-georgia.ru/20260117/masshtabnye-demonstratsii-protiv-trampa-i-v-podderzhku-grenlandii-prokhodyat-v-danii-296684537.html

Масштабные демонстрации против США и в поддержку Гренландии проходят в Дании

Масштабные демонстрации против США и в поддержку Гренландии проходят в Дании

Sputnik Грузия

Американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Америки 17.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-17T18:49+0400

2026-01-17T18:49+0400

2026-01-17T19:17+0400

в мире

политика

новости

европа

сша

дания

дональд трамп

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/11/296684132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468d73ab2ba4523923e3cc6ea368f197.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Массовые демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, в том числе в столице страны – Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.По данным СМИ, людей собралось очень много, и их число невозможно отследить. Площадь перед ратушей в датской столице полностью заполнена протестующими, они несут гренландские флаги и плакаты, на которых написано "Руки прочь!" и "Солидарность!".Тем временем американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Америки. При этом президент США ссылался на стратегическую важность острова для нацбезопасности.Также Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. Он пояснял, что Гренландия нужна Штатам, чтобы противостоять угрозам, якобы исходящим от Китая и России. В свою очередь страны-члены Евросоюза обсудили возможную реакцию на случай, если угрозы США в отношении острова станут реальностью. Также 15 января стало известно, что первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию. На это в Белом доме заявили, что отправка военных ЕС на остров не влияет на планы Трампа. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

сша

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, европа, сша, дания, дональд трамп, нато