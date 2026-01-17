Масштабные демонстрации против США и в поддержку Гренландии проходят в Дании

https://sputnik-georgia.ru/20260117/masshtabnye-demonstratsii-protiv-trampa-i-v-podderzhku-grenlandii-prokhodyat-v-danii-296684537.html
Американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Америки 17.01.2026
2026-01-17T18:49+0400
2026-01-17T18:49+0400
2026-01-17T19:17+0400
18:49 17.01.2026 (обновлено: 19:17 17.01.2026)
Американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Америки
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Массовые демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, в том числе в столице страны – Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.
"В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии... На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов", – говорится в сообщении.
По данным СМИ, людей собралось очень много, и их число невозможно отследить. Площадь перед ратушей в датской столице полностью заполнена протестующими, они несут гренландские флаги и плакаты, на которых написано "Руки прочь!" и "Солидарность!".
Тем временем американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Америки. При этом президент США ссылался на стратегическую важность острова для нацбезопасности.
Также Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом. Он пояснял, что Гренландия нужна Штатам, чтобы противостоять угрозам, якобы исходящим от Китая и России.
В свою очередь страны-члены Евросоюза обсудили возможную реакцию на случай, если угрозы США в отношении острова станут реальностью.
В минувший четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы способны защитить Гренландию от любых угроз, откуда бы те ни исходили. Он подчеркнул, что остров является европейской территорией и находится под защитой НАТО.
Также 15 января стало известно, что первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию. На это в Белом доме заявили, что отправка военных ЕС на остров не влияет на планы Трампа.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.