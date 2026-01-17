https://sputnik-georgia.ru/20260117/narkotiki-na-3-milliona-nashli-v-gruzii--obvinyaemye-inostrantsy-296682245.html

Наркотики на 3 миллиона нашли в Грузии: обвиняемые – иностранцы

Наркотики на 3 миллиона нашли в Грузии: обвиняемые – иностранцы

Sputnik Грузия

Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года 17.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-17T19:10+0400

2026-01-17T19:10+0400

2026-01-17T19:15+0400

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

грузия

беларусь

происшествия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Наркотическое вещество стоимостью до 3 миллионов лари обнаружено во время обыска у двух иностранных граждан, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, 6 килограммов метадона были обнаружены в Батуми у граждан Беларуси. Как утверждает следствие, иностранные граждане способствовали реализации наркотического вещества, которое найдено не только в их квартире, но и при личном обыске и обыске машины. Также полиция нашла и материалы для расфасовки наркотического средства. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, грузия, беларусь, происшествия, новости