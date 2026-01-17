https://sputnik-georgia.ru/20260117/narkotiki-na-3-milliona-nashli-v-gruzii--obvinyaemye-inostrantsy-296682245.html
Наркотики на 3 миллиона нашли в Грузии: обвиняемые – иностранцы
Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Наркотическое вещество стоимостью до 3 миллионов лари обнаружено во время обыска у двух иностранных граждан, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, 6 килограммов метадона были обнаружены в Батуми у граждан Беларуси. Как утверждает следствие, иностранные граждане способствовали реализации наркотического вещества, которое найдено не только в их квартире, но и при личном обыске и обыске машины. Также полиция нашла и материалы для расфасовки наркотического средства. Способствование реализации – уголовная статья, появившаяся в Грузии в марте 2025 года. Она касается лиц, которые непосредственно не являются прямыми реализаторами наркотиков, однако способствуют их распространению. Наказание за способствование реализации аналогично наказанию за реализацию и предполагает лишение свободы сроком до 20 лет либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
