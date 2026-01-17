https://sputnik-georgia.ru/20260117/naskolko-opasny-tayuschie-ledniki-v-gruzii--issledovanie-296679133.html

Насколько опасны тающие ледники в Грузии – исследование

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прямой угрозы таяния ледников в Грузии не существует, однако в ряде локаций необходимо постоянное наблюдение, установило исследование швейцарской компании, которое было представлено правительству. Швейцарская консалтинговая компания Geotest AG с 2023 года изучала 22 ледниковые долины в Грузии для выявления угроз и очагов опасности. По данным правительства Грузии, процесс размещения системы мониторинга начнется в 2026 году и будет осуществляться поэтапно. С целью координации процесса в администрации правительства будет создан координационный механизм – в нем объединят все соответствующие ведомства, которые будут нести ответственность за управление процессом. GEOTEST AG – одна из ведущих компаний, имеющая опыт оценки и выдачи рекомендаций по превенции угроз практически во всех странах мира, включая Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Южный Кавказ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

