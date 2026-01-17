https://sputnik-georgia.ru/20260117/opasnuyu-falsifitsirovannuyu-vodku-obnaruzhili-na-vostoke-gruzii-296681708.html
Опасную фальсифицированную водку обнаружили на востоке Грузии
17.01.2026
Изготовленная фальсифицированная продукция реализовывалась в торговых точках и пунктах питания в Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала в городе Рустави (регион Квемо Картли) двух человек по обвинению в изготовлении опасной для жизни и здоровья человека водки и подделке акцизов, говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что обвиняемые в офисе ООО "Охранная компания Алгани" в Рустави изготавливали водку различных брендов и печатали поддельные акцизные марки, которыми маркировали данные алкогольные напитки. Изготовленная фальсифицированная продукция реализовывалась в торговых точках и пунктах питания в Квемо Картли. В результате обыска офиса, припаркованного рядом автомобиля и торговых объектов изъято 204 бутылки фальсифицированной водки различных брендов, в том числе "Stolichnaya", "Nemiroff", "Black Sea", "Filandia", "Talka", "Koskenkorva Vodka", "Parliament" и "Gray Goose". Также обнаружены 402 пустые бутылки, подготовленные для розлива, материалы, необходимые для изготовления и розлива алкоголя, 1 053 поддельные акцизные марки, а также компьютерная техника, в которой в электронном виде находились файлы поддельных акцизных марок. Следствие ведется по статьям "Изготовление и использование группой лиц большого количества поддельных акцизных марок" и "Изготовление фальсифицированных товаров, опасных для жизни и здоровья", что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
