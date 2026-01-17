https://sputnik-georgia.ru/20260117/pytki-grabezh-nasilie-v-chem-imenno-obvinyayut-chlenov-neonatsistskoy-gruppirovki-v-gruzii-296679973.html
Пытки, грабеж, насилие: в чем именно обвиняют членов "неонацистской" группировки в Грузии?
Пытки, грабеж, насилие: в чем именно обвиняют членов "неонацистской" группировки в Грузии?
13:14 17.01.2026 (обновлено: 13:44 17.01.2026)
Обвиняемые снимали свои преступления на видео и распространяли записи в соцсетях
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения 16 лицам в пытках, грабеже, организации и участии в групповом насилии, говорится в сообщении ведомства.
Полиция 16 января задержала 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над людьми, в том числе над детьми и подростками. Среди задержанных – как молодые мужчины, так и девушки, из них – 10 несовершеннолетних.
В ходе расследования, проведенного МВД, было установлено, что члены группы с "фашистско-нацистской" идеологией, основываясь на своих убеждениях, организовывали насилие в отношении лиц, в том числе несовершеннолетних, чей образ жизни и идентичность были для них неприемлемы.
"Члены указанной группы, с целью выявления и наказания лиц с различными взглядами, сексуальной ориентацией, идентичностью и под предлогом нетерпимости, систематически группами нападали, унижали, подвергали физическому и психологическому насилию и пыткам заранее отобранных жертв. Они также часто снимали насилие на видео и распространяли записи в различных социальных сетях и закрытых группах", – говорится в сообщении прокуратуры.
Задержанным предъявлены обвинения по следующим статьям:
"Организация группового насилия, сопровождающаяся насилием, и участие в нем" (срок от 6 до 9 лет);
"Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный ущерб" (от 5 до 8 лет);
"Пытки несовершеннолетнего организованной группой лиц, действующих в сговоре" (срок до 12 лет).
Прокуратура будет требовать для всех задержанных помещения в заключение на время следствия. Расследование в МВД продолжается с целью выявления других лиц, причастных к преступлению.
На данный момент следствию известно о 10 пострадавших, в том числе четверых несовершеннолетних. Однако следователи считают, что жертв может быть больше, поэтому МВД Грузии призвало население сотрудничать со следствием.
При этом СМИ выяснили, что фашистская группировка носила название "Бергман" и действовала в Тбилиси, Аджарской автономной республике и регионе Имерети.
О фашистской группировке, действующей в Тбилиси, заговорили летом 2025 года, когда полиция задержала 9 человек, в том числе семерых школьников, за расправу над 15-летним подростком. Среди задержанных были два лидера радикальной фашистской группировки – Леван Абесадзе и Давид Джафаров. Сейчас они находятся в тюрьме.
По версии следствия, информация, обнаруженная в телефонах задержанных в июле 2025 года, и стала главной причиной нового расследования.