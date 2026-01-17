https://sputnik-georgia.ru/20260117/skolko-zarabotala-gruziya-na-eksporte-funduka-296678145.html

Сколько заработала Грузия на экспорте фундука?

Sputnik Грузия

Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза 17.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузия экспортировала 11,7 тысячи тонн фундука на сумму 117,4 млн ​​долларов в период с 1 августа 2025 года по 13 января 2026 года, сообщил Минсельхоз Грузии. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 171,4 тонны, а полученный доход – на 48,8 млн долларов (+71%). Средняя экспортная цена 1 кг фундука за этот период составила 10,06 доллара, что на 69% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным экспортным рынком является Италия – 3,7 тысячи тонн. Важными партнерами на рынках ЕС также остаются Испания (1,3 тысячи тонны), Германия (786,3 тонны), и Франция (617,6 тонны). Кроме того, грузинский фундук активно экспортируется в Сирию, Армению, Грецию, Россию, Чехию и Польшу. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Тем не менее в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

