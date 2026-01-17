В Грузии задержан иностранец, разыскиваемый через Интерпол

https://sputnik-georgia.ru/20260117/v-gruzii-zaderzhan-inostranets-razyskivaemyy-cherez-interpol-296682072.html
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Полиция в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) задержала 38-летнего гражданина Турции, разыскиваемого у себя на родине по красному циркуляру Интерпола. Как сообщает МВД Грузии, задержанного на родине обвиняют в различных преступлениях, в том числе угрозах, оскорблениях и хранении боеприпасов. На данный момент задержанный помещен в заключение и в отношении него проводятся экстрадиционные процедуры. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
