Встреча посла ФРГ с оппозицией: обсуждался ли сценарий иранских протестов в Грузии?
18:03 17.01.2026 (обновлено: 18:05 17.01.2026)
Посол Германии в Грузии Петер Фишер, 2025
Подписаться
Почему встреча с дипломатом была закрытая, а ее детали не распространялись, задается вопросом вице-спикер грузинского парламента
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" ждет разъяснений от посла Германии в Грузии Петера Фишера по поводу его встречи с оппозиционными молодежными активистами и особенно вопросов, которые обсуждались на этой встрече, заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
Лояльная к властям телекомпания "Имеди" распространила информацию о том, что посол Германии 15 января встретился с несколькими активистами, участвующими в акциях. По сообщению СМИ, темой встречи было финансирование акций, дальнейшая стратегия. Речь, в том числе, шла и об иранском сценарии, где уже несколько недель проходят протесты оппозиции, сообщило ТВ.
"Мы ждем разъяснений от посла Германии: что означает такая встреча с представителями вовлеченных в политику, в том числе экстремистских групп? И второе, реальна ли та информация, которую распространили участники этой встречи, как инструкция для тех людей, которые вовлечены в эти протестные акции", — сказал Вольский.
При этом политик отметил, что для власти не ново, что оппозиция рассматривает различные сценарии действий, в том числе иранский сценарий.
"Сам вопрос о том, что иранские, непальские процессы, такое брутальное противостояние стоит на повестке дня и это рассматривается в ревкоме, называемом оппозицией, не является новым", — отметил Вольский.
При этом Гия Вольский заявил, что посол должен объяснить, почему встреча была закрытая и ее детали не распространялись.
I tweeted this photo. Imedi and Rustavi 2 saw it and are running a campaign about a "secret" meaning. Repeat: I tweeted this photo. Get it? #disinformation— Peter Fischer (@Diplo_Peter) January 17, 2026
Посол Германии Петер Фишер в свою очередь прокомментировал претензии власти Грузии.
"15 января я встретился с членами Союза молодежи Грузии в посольстве Германии и разместил фотографию в cоцсети X. Сегодня "Имеди" и "Рустави 2" заявляют, что эта встреча была "секретной", что она поощряла "радикальные иранские сценарии". Это полная ложь, это не соответствует действительности. Ничего подобного не обсуждалось", — написал Фишер.
Посол Германии назвал информацию телеканалов агрессивной дезинформацией.
"От имени Германии я протестую против этой агрессивной дезинформации. Мы говорили об обеспокоенности молодежи тем, что путь Грузии в Евросоюз заблокирован, о реформе образования и глубоко поляризованной среде, где иное мнение считается предательством, а на самом деле это суть демократии. Нам нужна вся молодежь для хорошего будущего", – заявил Фишер.
Напомним, посол Германии не первый раз становится объектом критики грузинских властей. В декабре после того, как посол Германии отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США и на вопрос журналиста телеканала "Имеди" заявил, что не обязан отвечать на подобные вопросы, назвав их пропагандистскими, депутаты "Грузинской мечты" обвинили его в неприемлемом поведении и назвали частью партактива "Нацдвижения".
Ранее, 19 октября, МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.
Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
Грузия и Германия
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.