https://sputnik-georgia.ru/20260117/vstrecha-posla-frg-s-oppozitsiey-obsuzhdalsya-li-stsenariy-iranskikh-protestov-v-gruzii-296683500.html

Встреча посла ФРГ с оппозицией: обсуждался ли сценарий иранских протестов в Грузии?

Встреча посла ФРГ с оппозицией: обсуждался ли сценарий иранских протестов в Грузии?

Sputnik Грузия

Почему встреча с дипломатом была закрытая, а ее детали не распространялись, задается вопросом вице-спикер грузинского парламента 17.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-17T18:03+0400

2026-01-17T18:03+0400

2026-01-17T18:05+0400

политика

новости

грузия

германия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294904142_0:85:1698:1040_1920x0_80_0_0_31ea90d1e7ff5fd8ad1e52354949b02b.png

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" ждет разъяснений от посла Германии в Грузии Петера Фишера по поводу его встречи с оппозиционными молодежными активистами и особенно вопросов, которые обсуждались на этой встрече, заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский. Лояльная к властям телекомпания "Имеди" распространила информацию о том, что посол Германии 15 января встретился с несколькими активистами, участвующими в акциях. По сообщению СМИ, темой встречи было финансирование акций, дальнейшая стратегия. Речь, в том числе, шла и об иранском сценарии, где уже несколько недель проходят протесты оппозиции, сообщило ТВ. При этом политик отметил, что для власти не ново, что оппозиция рассматривает различные сценарии действий, в том числе иранский сценарий. "Сам вопрос о том, что иранские, непальские процессы, такое брутальное противостояние стоит на повестке дня и это рассматривается в ревкоме, называемом оппозицией, не является новым", — отметил Вольский. При этом Гия Вольский заявил, что посол должен объяснить, почему встреча была закрытая и ее детали не распространялись. Посол Германии Петер Фишер в свою очередь прокомментировал претензии власти Грузии. "15 января я встретился с членами Союза молодежи Грузии в посольстве Германии и разместил фотографию в cоцсети X. Сегодня "Имеди" и "Рустави 2" заявляют, что эта встреча была "секретной", что она поощряла "радикальные иранские сценарии". Это полная ложь, это не соответствует действительности. Ничего подобного не обсуждалось", — написал Фишер.Посол Германии назвал информацию телеканалов агрессивной дезинформацией. Напомним, посол Германии не первый раз становится объектом критики грузинских властей. В декабре после того, как посол Германии отказался комментировать новую стратегию национальной безопасности США и на вопрос журналиста телеканала "Имеди" заявил, что не обязан отвечать на подобные вопросы, назвав их пропагандистскими, депутаты "Грузинской мечты" обвинили его в неприемлемом поведении и назвали частью партактива "Нацдвижения". Ранее, 19 октября, МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, германия, тбилиси