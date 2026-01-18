Два золота на ЧЕ: грузинские фигуристы достигли нового исторического результата

https://sputnik-georgia.ru/20260118/dva-zolota-na-che-gruzinskie-figuristy-dostigli-novogo-istoricheskogo-rezultata--296688257.html

2026-01-18T10:50+0400

2026-01-18T10:50+0400

2026-01-18T11:10+0400

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Выступающие за Грузию фигуристы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы 2026 в Шеффилде, что стало лучшим результатом в истории страны. Золотые медали национальной сборной принесли Ника Эгадзе в мужском одиночном катании и спортивная пара Лука Беруала/Анастасия Метелкина. После блестящего выступления в короткой программе Эгадзе занял первое место с 91,28 балла. В произвольной программе он набрал 181,72 балла и стал чемпионом Европы с общим результатом 273 балла.Берулава и Метелкина заняли первое место в короткой программе, получив 129,80 балла за произвольную программу, а в сумме двух программ набрали 215,76 балла, оставив далеко позади конкурентов. Для сборной Грузии – это первое золото европейского первенства в парном катании. Выступающая за Грузию Анастасия Губанова заняла итоговое пятое место в женском одиночном катании. После короткой программы Губанова занимала 11 место. В произвольной программе она набрала 128,19 балла, заняв второе место и завоевав малую серебряную медаль, а в сумме за две программы получила 184,36 балла. Члены сборной Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали на чемпионате Европы шестыми. Пара набрала 120,64 балла в произвольной программе, а в сумме – 199,31 балла.На прошлом чемпионате Европы в Таллине сборная Грузии также завоевала две медали – серебро команде принесла Анастасия Губанова, а Берулава и Метелкина стали третьими. Лицензии во всех четырех категориях индивидуальных выступлений удалось получить только пяти странам: Грузии, США, Италии, Китаю и Канаде. Грузию на Олимпийских играх будут представлять Ника Эгадзе (мужчины), Анастасия Губанова (женщины), Лука Берулава – Анастасия Метелкина (спортивные пары) и Диана Дэвис – Глеб Смолкин (танцы на льду). Кроме того, как стало известно ранее, грузинская сборная по фигурному катанию примет участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально опубликовала список участников командных соревнований на Олимпийских играх в Милане. Помимо Грузии, в турнире примут участие США, Япония, Италия, Канада, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

