Интерес к заповедникам Грузии растет – самые популярные места
Интерес к заповедникам Грузии растет – самые популярные места
Площадь охраняемых территорий равняется 927 748 гектаров, что составляет примерно 13,3% территории Грузии
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в 2025 году посетили 1,3 миллиона туристов, что на 13% больше по сравнению с данными 2024 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий. При этом число иностранных туристов в 2025 году выросло на 14% и составило 735,2 тысячи, а число граждан Грузии, посещавших охраняемые территории, выросло на 12% и составило 515,2 тысячи. В Топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, национальный парк Мтирала, Сатаплия и каньон Цалка. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что примерно равно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.
Площадь охраняемых территорий равняется 927 748 гектаров, что составляет примерно 13,3% территории Грузии
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в 2025 году посетили 1,3 миллиона туристов, что на 13% больше по сравнению с данными 2024 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий.
При этом число иностранных туристов в 2025 году выросло на 14% и составило 735,2 тысячи, а число граждан Грузии, посещавших охраняемые территории, выросло на 12% и составило 515,2 тысячи.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственный заповедник Сатаплия около города Кутаиси. Там же расположены пещеры с отпечатками ног динозавров, открытые для посещений туристами.
Государственный заповедник Сатаплия около города Кутаиси. Там же расположены пещеры с отпечатками ног динозавров, открытые для посещений туристами. - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2026
Государственный заповедник Сатаплия около города Кутаиси. Там же расположены пещеры с отпечатками ног динозавров, открытые для посещений туристами.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, национальный парк Мтирала, Сатаплия и каньон Цалка.
В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что примерно равно 13,3% территории Грузии.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
0