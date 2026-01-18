https://sputnik-georgia.ru/20260118/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-yanvarya-2026-296673952.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 января 2026

18 января 2026

По церковному календарю 18 января отмечают день памяти святых Феопемпта, Феоны, Синклитикии, Михея, Аполлинарии, Фостирия, Мины, Григория и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Крещенский сочельникПо церковному календарю 18 января отмечают Крещенский сочельник, или канун Крещения Господня. В церковной традиции Крещенский сочельник называется Навечерие Крещения Господня, или Богоявление.Служба в Крещенский сочельник по предписаниям церковного Устава проводится особая – сначала литургия, затем великая вечерня, а по завершении духовенство освящает воду великим чином.На Крещение вода освящается дважды: первый раз в сочельник, а второй – на праздник. Водосвятие в оба дня проходит одинаковым чином, который называется Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня".Водоосвящение по традиции проводят еще на источниках, реках и озерах, в том числе и в проруби. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях.Пост в Крещенский сочельник строгий, в принципе, до освящения воды кушать ничего не полагается. Крещенский сочельник – первый постный день после Рождества. В праздник Крещения Господня поста нет.Святые мученикиПо церковному календарю 18 января поминают мучеников Феопемпта и Феону, пострадавших во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284-305).Во время правления Диоклетиана в Никомидии епископом был святой Феопемпт, который, возражая против идолопоклонства, защищал Христову веру.Святителя призвали к императору и потребовали, чтобы он поклонился языческим идолам. Когда святой мужественно отказался отречься, его бросили в раскаленную печь. Ночью правитель с отрядом воинов пошел к печи и увидел в ней живого епископа, молящего Господу.Приписывая свершившееся чудо колдовству, император приказал святого в течение 22 дней морить голодом и жаждой, но по воле Божьей мученик остался жив и невредим.Тогда Диоклетиан приказал волшебнику Феоне разрушить чары, которыми, как он полагал, обладает епископ. Волшебник для святого Феопемпта приготовил яд, вложенный в лепешку. Но яд святителю не навредил.Во второй раз Феона на мученике испытал действие еще более сильного яда, но видя, что епископ остается невредим, сам уверовал в Христа. Волшебника бросили в темницу вместе с епископом, который крестил его, дав ему имя Синесий, что означает "исполненный разума".Диоклетиан утром вновь убеждал святого Феопемпта отречься, но видя непреклонность святителя, приказал его жестоко пытать, а затем обезглавить. Мученика Феону, отказавшегося принести жертву идолам, закопали живым в глубокий ров. Произошло это в 303 году.Синклитикия АлександрийскаяПо церковному календарю 18 января поминают преподобную Синклитикию Александрийскую.Родилась будущая святая в богатой семье в Александрии. Прекрасная дева с юных лет мечтала о служении Господу. Отказавшись вступить в брак, она проводила все свое время в посте и молитве.Раздав нищим имущество после смерти родителей, святая, приняв иночество, вместе со своей слепой сестрой скрылась в одной из гробниц, принадлежавших ее родственникам.Вскоре слава о подвигах Синклитикии распространилась в окрестностях, и много женщин и дев пришли к ней, чтобы жить под руководством святой. Скончалась преподобная примерно в 350 году. Ей было 83 года.Пророк МихейПо церковному календарю 18 января поминают пророка Михея, жившего в IX веке до Рождества Христова.Происходил будущий святой из колена Ефремова и был современником пророка Илии. Пророка Михея, обвинявшего царя Ахава в идолопоклонстве, посадили в темницу за то, что он предсказал правителю гибель в войне с ассирийцами.Пророка освободили после гибели Ахава, согласно пророчеству. Святой мученически скончался в IX веке до Рождества Христова.Преподобная АполлинарияПо церковному календарю 18 января поминают преподобную Аполлинарию – дочь Анфемия, правителя Греческой империи во время малолетства Феодосия Младшего (408-450).Отказавшись от брака, будущая святая отправилась с разрешения родителей поклониться святыням Востока. Прибыв в Александрию из Иерусалима, Аполлинария тайно от слуг, переодевшись в одежду инока, скрылась в одно болотистое место, где провела несколько лет в строгом посте и молитвах.Затем по откровению свыше святая направилась в скит к Макарию Египетскому, назвавшись иноком Дорофеем. Преподобный Макарий принял ее в число своей братии, и вскоре она прославилась своей подвижнической жизнью.У Аполлинарии была сестра, страдавшая беснованием. Родители послали ее в скит к преподобному Макарию, который больную привел к иноку Дорофею. По молитве инока девушка исцелилась, но, возвратившись домой, она вновь подверглась насилию диавола, который дал ей вид беременной женщины.Родители девы разгневались. Они послали воинов в скит, требуя выдать виновника оскорбления дочери. Аполлинария, взяв на себя вину, последовала за воинами в дом своих родителей. Открывшись родителям и исцелив сестру, святая возвратилась в скит, где вскоре мирно скончалась в 470 году. После смерти святой открылось, что она была женщиной.Фостирий пустынникПо церковному календарю 18 января поминают преподобного Фостирия, жившего в VI веке. Преподобный Фостирий, пустынник, подвизался на высокой горе. Силой чудотворений и благочестивой жизни святой многих предостерег от ересей.По церковному календарю 18 января поминают преподобного Мину Синайского. Преподобный Мина 50 лет провел в Синайском монастыре. Святой мирно скончался во второй половине VI века.Григорий АкритскийПо церковному календарю 18 января поминают преподобного Григория Акритского. Родился будущий святой в благочестивой семье на острове Крит в 760 году. Когда еретики-иконоборцы стали притеснять православных, Григорий, желая сохранить православную веру, ушел в Селевкию, где жил благочестиво.Преподобный к 20 годам отправился в Иерусалим, где прожил 12 лет, перенося жестокие притеснения от евреев и арабов. Оттуда он переселился в Рим, где и принял постриг.В Риме святой Григорий сблизился с епископом Синадским Михаилом, который, взяв преподобного с собой, поместил его в обители на мысе Акрит (Мраморное море), где он и скончался примерно в 820 году.ИмениныПо церковному календарю 18 января именины отмечают Аполлинария, Татьяна, Евгения, Григорий, Иосиф, Лукьян, Михей, Матвей, Роман, Сергей, Семен и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников.

