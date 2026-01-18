https://sputnik-georgia.ru/20260118/korotchenko-prisoedinenie-grenlandii-k-ssha-uvekovechilo-by-imya-trampa-v-istorii-296696429.html
Коротченко: присоединение Гренландии к США увековечило бы имя Трампа в истории
Коротченко: присоединение Гренландии к США увековечило бы имя Трампа в истории
Sputnik Грузия
Попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает эксперт 18.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-18T18:58+0400
2026-01-18T18:58+0400
2026-01-18T18:58+0400
в мире
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23427/38/234273880_0:3:3047:1716_1920x0_80_0_0_b073eb0f4266678b7b469cd3b51aaa43.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Если по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к Соединенным Штатам, это увековечило бы имя Трампа в истории США и в мировой истории и сделало бы Америку с точки зрения ее устойчивости в 21 веке существенным фактором геополитической конкуренции с основными центрами силы, прежде всего с Китаем, рассказал "Sputnik Ближнее зарубежье" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. При этом сравнивать возможное присоединение Гренландии с покупкой Луизианы некорректно, уверен эксперт. В целом попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает Коротченко."Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции", – заявил эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23427/38/234273880_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b1addfe29e2a6b4640503b788be3678.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости
Коротченко: присоединение Гренландии к США увековечило бы имя Трампа в истории
Попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Если по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к Соединенным Штатам, это увековечило бы имя Трампа в истории США и в мировой истории и сделало бы Америку с точки зрения ее устойчивости в 21 веке существенным фактором геополитической конкуренции с основными центрами силы, прежде всего с Китаем, рассказал "Sputnik Ближнее зарубежье" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
При этом сравнивать возможное присоединение Гренландии с покупкой Луизианы некорректно, уверен эксперт.
"По той причине, что мы находимся в XXI веке, здесь совершенно иные реалии. Если Трамп проглотит Гренландию, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. Сама возможность такой комбинации потрясает воображение всех", – сказал Коротченко.
В целом попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает Коротченко.
"Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции", – заявил эксперт.