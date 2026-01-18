https://sputnik-georgia.ru/20260118/korotchenko-prisoedinenie-grenlandii-k-ssha-uvekovechilo-by-imya-trampa-v-istorii-296696429.html

Коротченко: присоединение Гренландии к США увековечило бы имя Трампа в истории

Попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает эксперт 18.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Если по тому или иному сценарию Гренландия была бы присоединена к Соединенным Штатам, это увековечило бы имя Трампа в истории США и в мировой истории и сделало бы Америку с точки зрения ее устойчивости в 21 веке существенным фактором геополитической конкуренции с основными центрами силы, прежде всего с Китаем, рассказал "Sputnik Ближнее зарубежье" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. При этом сравнивать возможное присоединение Гренландии с покупкой Луизианы некорректно, уверен эксперт. В целом попытку "скушать" Гренландию следует рассматривать как глобальное противостояние США с Китаем, считает Коротченко."Штаты теряют статус экономической державы номер один, и все инициативы Трампа надо рассматривать через призму глобальной конкуренции", – заявил эксперт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

