Почему Саньоль выбрал сборную Грузии: тренер рассказал о начале пути

Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года 18.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в подкасте Pour Campo рассказал о причинах своего согласия работать в грузинской национальной команде, основной из которых стала возможность начать все с нуля на новом месте. Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Главный тренер сборной Грузии вспомнил трудный период в жизни, когда ему, мальчику из деревенской семьи, где отец продавал кастрюли, а мать работала секретарем, пришлось самому пробивать себе дорогу. "Когда рождаешься в деревне, жизненные перспективы не очень радужны, но это не помешало мне хорошо провести время в молодости", – сказал Саньоль. После работы сначала в "Бордо", а затем в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, он хотел посвятить время своему младшему сыну, у которого с рождения были проблемы со здоровьем, поэтому Саньоль временно оставил тренерскую работу. По словам тренера, еще до начала работы в сборной, он был знаком с президентом федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили и вице-президентом Александром Иашвили. Саньоль в ноябре 2024 года подписал новый контракт со сборной Грузии, который рассчитан до 2028 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

