Почему Саньоль выбрал сборную Грузии: тренер рассказал о начале пути
Почему Саньоль выбрал сборную Грузии: тренер рассказал о начале пути
Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года 18.01.2026
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль в подкасте Pour Campo рассказал о причинах своего согласия работать в грузинской национальной команде, основной из которых стала возможность начать все с нуля на новом месте. Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Главный тренер сборной Грузии вспомнил трудный период в жизни, когда ему, мальчику из деревенской семьи, где отец продавал кастрюли, а мать работала секретарем, пришлось самому пробивать себе дорогу. "Когда рождаешься в деревне, жизненные перспективы не очень радужны, но это не помешало мне хорошо провести время в молодости", – сказал Саньоль. После работы сначала в "Бордо", а затем в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, он хотел посвятить время своему младшему сыну, у которого с рождения были проблемы со здоровьем, поэтому Саньоль временно оставил тренерскую работу. По словам тренера, еще до начала работы в сборной, он был знаком с президентом федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили и вице-президентом Александром Иашвили. Саньоль в ноябре 2024 года подписал новый контракт со сборной Грузии, который рассчитан до 2028 года.
"Мне предложили работу в сборной Грузии, и сказали, что нам придется начинать все с нуля. Я ехал в такое место, где у национальной сборной не было успешной истории. Я сразу же понял, что эта работа меня привлекает, и согласился – это проект, в рамках которого мы создаем боеспособную команду", – сказал Саньоль.
Главный тренер сборной Грузии вспомнил трудный период в жизни, когда ему, мальчику из деревенской семьи, где отец продавал кастрюли, а мать работала секретарем, пришлось самому пробивать себе дорогу.
"Когда рождаешься в деревне, жизненные перспективы не очень радужны, но это не помешало мне хорошо провести время в молодости", – сказал Саньоль.
После работы сначала в "Бордо", а затем в "Баварии" в качестве помощника Карло Анчелотти, он хотел посвятить время своему младшему сыну, у которого с рождения были проблемы со здоровьем, поэтому Саньоль временно оставил тренерскую работу.
"Я хотел, чтобы мой следующий опыт был связан с проектом, где мне нужно было бы построить команду с нуля, для чего мне бы дали время и проявили доверие. Именно тогда со мной связались из Грузии", – сказал Саньоль.
По словам тренера, еще до начала работы в сборной, он был знаком с президентом федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили и вице-президентом Александром Иашвили.
Саньоль в ноябре 2024 года подписал новый контракт со сборной Грузии, который рассчитан до 2028 года.