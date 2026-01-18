https://sputnik-georgia.ru/20260118/pochemu-v-gruzii-medlennyy-domashniy-internet-otvet-komissii-po-kommunikatsiyam-296625774.html

Почему в Грузии медленный домашний интернет? Ответ Комиссии по коммуникациям

Почему в Грузии медленный домашний интернет? Ответ Комиссии по коммуникациям

18.01.2026

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Медленная скорость интернета в Грузии вызвана в основном устаревшими моделями Wi-Fi роутеров – это установило исследование Национальной комиссии по коммуникациям. По данным комиссии, она провела 24-часовое тестирование предварительно отобранных 50 пользователей, которые заявили о проблемах со скоростью интернета. "В результате проверки было установлено, что до кабеля, находящегося в доме абонентов, интернет предоставлялся в соответствии с параметрами, предусмотренными договором. А главной проблемой в большинстве случаев был Wi-Fi роутер", – говорится в исследовании. Комиссия проверила Wi-Fi роутеры тех абонентов, у которых были проблемы со скоростью интернета в лаборатории. "Исследование показало, что 26% абонентов, у которых были роутеры, бесплатно переданные провайдерами, не получали интернет той скорости и качества, которые были предусмотрены договором, причиной чего в большинстве случаев были технические характеристики или роутер старого поколения", – говорится в сообщении. Комиссия отмечает, что на сегодняшний день современным устройством считается роутер пятого или более нового поколения. Кроме того, исследование выявило, что на скорость интернета влияет и размещение устройства. "Для качественного интернета роутер следует размещать в центре квартиры, чтобы сигнал распространялся беспрепятственно", – отмечено в исследовании. Исследование показало также, что на скорость Wi-Fi влияет и количество подключенных пользователей, в частности, чем больше пользователей подключено к Wi-Fi, тем ниже скорость интернета для каждого пользователя. Вместе с тем, в ряде случаев проблемой оказались устройства, подключенные к Wi-Fi. В частности, для получения высокоскоростного интернета желательно, чтобы ноутбук, телефон или даже Smart TV имели возможность работать на той же частоте, которую использует роутер. Также на скорость и качество интернета влияют и другие роутеры. Самостоятельная проверка С целью повышения осведомленности населения Грузии о качестве интернета Комиссия по коммуникациям начала широкомасштабную информационную кампанию, в рамках которой была создана платформа – wifi.comcom.ge. С помощью платформы пользователь сможет легко измерить скорость интернета, предоставляемого Wi-Fi роутером. Вместе с тем, на платформе размещена вся важная информация о факторах, влияющих на скорость и качество фиксированного интернета, и руководство по подбору роутера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

