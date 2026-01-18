https://sputnik-georgia.ru/20260118/razyskivaemyy-cherez-interpol-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-batumi--296696724.html
Разыскиваемый через Интерпол гражданин Турции задержан в Батуми
Разыскиваемый через Интерпол гражданин Турции задержан в Батуми
18.01.2026
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 40-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД. На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 40-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанного на родине обвиняют в сексуальной эксплуатации и организации проституции.
На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции.
Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.