https://sputnik-georgia.ru/20260118/razyskivaemyy-cherez-interpol-grazhdanin-turtsii-zaderzhan-v-batumi--296696724.html

Разыскиваемый через Интерпол гражданин Турции задержан в Батуми

Разыскиваемый через Интерпол гражданин Турции задержан в Батуми

Sputnik Грузия

На данный момент задержанный помещен в заключение и в отношении него проводятся экстрадиционные процедуры 18.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-18T21:01+0400

2026-01-18T21:01+0400

2026-01-18T21:01+0400

грузия

происшествия

новости

турция

батуми

тбилиси

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Полиция Батуми (Аджарская АР) задержала 40-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД. На данный момент задержанный помещен в заключение, и в отношении него проводятся процедуры по экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, турция, батуми, тбилиси, интерпол