Смертельное ДТП произошло на окраине Тбилиси – погиб один человек

18.01.2026

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Смертельная авария произошла в тбилисском районе Глдани, автомобиль вылетел с дороги и загорелся, погиб один человек, пишут СМИ.МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Непогода обрушилась на Тбилиси 17 января. По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится до 19 января.Городские службы мэрии грузинской столицы работают в круглосуточном режиме, чтобы очистить улицы от снега и обрабатывают дороги технической солью. Жителей и гостей столицы в условиях снегопада призывают пользоваться только автомобилями с зимними шинами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

