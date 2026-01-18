https://sputnik-georgia.ru/20260118/smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-okraine-tbilisi--pogib-odin-chelovek-296697056.html
Смертельное ДТП произошло на окраине Тбилиси – погиб один человек
Смертельное ДТП произошло на окраине Тбилиси – погиб один человек
МВД уже возбудило уголовное дело
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Смертельная авария произошла в тбилисском районе Глдани, автомобиль вылетел с дороги и загорелся, погиб один человек, пишут СМИ.МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Непогода обрушилась на Тбилиси 17 января. По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится до 19 января.Городские службы мэрии грузинской столицы работают в круглосуточном режиме, чтобы очистить улицы от снега и обрабатывают дороги технической солью. Жителей и гостей столицы в условиях снегопада призывают пользоваться только автомобилями с зимними шинами.
20:01 18.01.2026 (обновлено: 20:31 18.01.2026)
МВД уже возбудило уголовное дело
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Смертельная авария произошла в тбилисском районе Глдани, автомобиль вылетел с дороги и загорелся, погиб один человек, пишут СМИ.
МВД возбудило уголовное дело по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".
Непогода обрушилась на Тбилиси 17 января. По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится до 19 января.
Городские службы мэрии грузинской столицы работают в круглосуточном режиме, чтобы очистить улицы от снега и обрабатывают дороги технической солью. Жителей и гостей столицы в условиях снегопада призывают пользоваться только автомобилями с зимними шинами.