Снегопад в Тбилиси – городские службы работают в круглосуточном режиме

По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января 18.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Городские службы мэрии Тбилиси продолжают работы по очистке улиц от снега и обработке дорог технической солью, сообщили в пресс-службе городских властей. Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" задействованы в круглосуточном режиме и используют специальную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта. В случае перебоев в движении транспорта или других проблем горожанам рекомендуют обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 либо на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22. По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

