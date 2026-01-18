https://sputnik-georgia.ru/20260118/snegopad-v-tbilisi--gorodskie-sluzhby-rabotayut-v-kruglosutochnom-rezhime--296689051.html
Снегопад в Тбилиси – городские службы работают в круглосуточном режиме
Снегопад в Тбилиси – городские службы работают в круглосуточном режиме
Sputnik Грузия
По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января 18.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-18T12:37+0400
2026-01-18T12:37+0400
2026-01-18T12:37+0400
грузия
новости
погода
тбилиси
тбилсервис групп
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/12/296689149_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1abd5e35e15a5588cdfc1fc03a551261.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Городские службы мэрии Тбилиси продолжают работы по очистке улиц от снега и обработке дорог технической солью, сообщили в пресс-службе городских властей. Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" задействованы в круглосуточном режиме и используют специальную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта. В случае перебоев в движении транспорта или других проблем горожанам рекомендуют обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 либо на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22. По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/12/296689149_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d0bd0772c64c54eb256356d0a3c0083f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп, общество
грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп, общество
Снегопад в Тбилиси – городские службы работают в круглосуточном режиме
По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Городские службы мэрии Тбилиси продолжают работы по очистке улиц от снега и обработке дорог технической солью, сообщили в пресс-службе городских властей.
Сотрудники ООО "Тбилсервис Групп" задействованы в круглосуточном режиме и используют специальную технику для обеспечения бесперебойного движения транспорта.
В уборке задействована 51 единица спецтехники и до 150 сотрудников. Городские службы призывают жителей и гостей столицы в условиях снегопада пользоваться только автомобилями, оснащенными зимними шинами.
В случае перебоев в движении транспорта или других проблем горожанам рекомендуют обращаться на горячую линию "Тбилсервис Групп" – 2 61 90 50 либо на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22.
По прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится и в понедельник, 19 января.