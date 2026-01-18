https://sputnik-georgia.ru/20260118/v-gruzii-v-2026-godu-planiruyut-zavershit-stroitelstvo-dorog-srednego-koridora-296622024.html

В Грузии в 2026 году планируют завершить строительство дорог Среднего коридора

В Грузии в 2026 году планируют завершить строительство дорог Среднего коридора

18.01.2026

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии в 2026 году намерено полностью завершить строительство дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией, в рамках проекта Среднего коридора.Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы.Согласно планам правительства, указанным в бюджете на 2026 год, планируется полностью завершить строительство отрезков Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, и построить дорогу Батуми-Сарпи, ведущую к границе Турции."В результате осуществления этих проектов завершится строительство отрезков Среднего коридора, связывающих Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", – говорится в документе.Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

