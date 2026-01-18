https://sputnik-georgia.ru/20260118/verkhniy-lars-segodnya-ochered-iz-gruzovikov-obrazovalas-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-296689937.html
Верхний Ларс сегодня: очередь из грузовиков образовалась на грузино-российской границе
Верхний Ларс сегодня: очередь из грузовиков образовалась на грузино-российской границе
Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано более 1,7 тысячи большегрузов 18.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Более 1,5 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. В настоящее время на дороге к грузино-российской границе запрещено движение для большегрузов. Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано более 1,7 тысячи большегрузов. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии, в связи со снегом и гололедом движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на 93-107 км международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение других видов транспортных средств свободно.
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Более 1,5 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время на дороге к грузино-российской границе запрещено движение для большегрузов. Всего в электронной очереди, по последним данным, зарегистрировано более 1,7 тысячи большегрузов.
Как сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии, в связи со снегом и гололедом движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом временно ограничено на 93-107 км международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Движение других видов транспортных средств свободно.