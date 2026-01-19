https://sputnik-georgia.ru/20260119/296698942.html
Трамп попал в историю
2026-01-19T09:45+0400
2026-01-19T09:45+0400
2026-01-19T09:59+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0c/295343584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd9b9ed7dd38ca85f888af082dc6f12.jpg
Трамп попал в историю
09:45 19.01.2026 (обновлено: 09:59 19.01.2026)
Европейцам остаётся лишь наблюдать за происходящим с раздражённым чувством беспомощности: ни экономических, ни военных инструментов давления на Вашингтон, чтобы спасти Гренландию
"Незламна фортеця" Гренландия оказалась в нешуточной опасности. Изначально евровоины собирались оборонять эту цитадель демократии от Трампа и высадили на остров могучую кучку своих прогрессивных гендерфлюидных военных, пишет
Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.
Получилось не то как в считалочке про десять негритят, не то как в пиратской песенке: "пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому". По двое военных явились от Норвегии и Финляндии. По одному — от Великобритании и Нидерландов. Сколько-то пообещала прислать Швеция. Пятнадцать человек — от Франции. Примерно столько же — от Германии. И это, в общем-то, все.
Площадь Гренландии больше двух миллионов квадратных километров. Ну, ничего, три мушкетера и примкнувший к ним д'Артаньян сумели ведь несколько часов защищать целую Ла-Рошель. Здесь тоже виделось что-то такое героическое.
Президент США, посмотрев на это копошение, буднично спросил, когда европейцам удобнее будет провести переговоры по включению Гренландии в состав США, а то у него кока-кола греется. На другой стороне Атлантики испуганно притихли.
Не дождавшись ответа, Трамп равнодушно объявил, что наказывает десятипроцентными пошлинами все страны, которые осмелились прислать своих военных в Гренландию.
Не прошло и нескольких часов, как все немецкие военные в количестве пятнадцати человек ломанулись с острова домой. Министерство обороны страны выпустило срочный приказ, объявлявший их миссию законченной. Представители бундесвера на голубом глазу заявили, что германские военные успешно выполнили все задачи. "Вы идиот, Швейк! — Так точно, я официальный идиот. У меня даже справка есть".
Так в обороне Гренландии появилась брешь, и есть опасение, что остров скоро потеряет для европейцев свое стратегическое значение. Да, но что же с пошлинами? Одной Германии дополнительные десять процентов на экспорт принесут потери до 15 миллиардов евро в год, а страна и так в кризисе. У других членов ЕС ситуация еще хуже. А с 1 июня пошлины составят уже 25 процентов. Надо как-то отвечать, потому что стремительное бегство евровояк из Гренландии президента США вряд ли смягчит. "Папочка накажет".
Европейцы ответили Трампу очень мощно. Во-первых, провели экстренную встречу послов в Брюсселе. Во-вторых, Макрон достал, расчехлил и пообещал применить против США мощную "торговую базуку" — комплекс европейских санкций и ограничений.
Наконец, министр обороны Бельгии объявил, что у него есть план Б на случай, если Штаты захватят Гренландию. Его содержание он раскрывать отказался. Ну уж если Бельгия вышла из себя... Расходимся, ребята.
В Штатах откровенно ухохатываются над потугами европейцев. Объективно говоря, если те рассердят "папочку", Трамп просто перекроет для них американский рынок. И тогда экономика ЕС умрет в страшных судорогах. Про несчастных евровояк в снегах Гренландии и говорить нечего. "Давайте раздавим их, как жуков!" — иронизирует Fox News.
Дональд Трамп сейчас на наших глазах открывает дверь в мировую историю. Если ему действительно удастся присоединить Гренландию, он подарит своей стране кладезь ценных металлов и редкоземов, великолепный опорный пункт в Арктике, позволяющий контролировать торговый путь из Китая в Европу, а также стратегическое пространство для размещения систем ПРО и ПВО, позволяющее замкнуть систему "Золотой купол".
Такого дара Штаты не получали больше столетия. Последняя территория была присоединена к США при Вудро Вильсоне — в 1917 году он прикупил себе Виргинские острова у той же Дании. А ведь в этом году Штаты отмечают 250 лет со дня основания. Лучшего подарка своей стране на день рождения президент просто не мог сделать. Да и цена сходная — ну что такое 700 миллиардов долларов по сравнению с теми выгодами, какие Гренландия может принести американцам?
Европейцам остается смотреть на все это в бессильной злобе — ни экономических, ни военных рычагов против Вашингтона у них нет. Апелляции к международному праву бессмысленны — Трамп относится к нему так же, как Авраам Линкольн, заткнувший Верховный суд во время Гражданской войны. Для него благо страны выше любого крючкотворства — ведь он призван сделать Америку снова великой.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции