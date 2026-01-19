https://sputnik-georgia.ru/20260119/296704270.html

Трамп пригласил Путина в "Совет мира" по Газе

Sputnik Грузия

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа 19.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-19T18:58+0400

2026-01-19T18:58+0400

2026-01-19T18:58+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/10/294557387_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_88259d191a26991fc5982c30f63008be.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщает РИА Новости.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. Как сообщал Белый дом, в состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, Россия и Китай воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2026

