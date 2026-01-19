https://sputnik-georgia.ru/20260119/296704715.html
МО РФ: российские войска улучшили позиции по ряду направлений
2026-01-19T19:59+0400
2026-01-19T19:59+0400
2026-01-19T20:34+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/07/292047569_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_6f87d7b4dec941ac094c2ecd67d5a5cf.jpg
МО РФ: российские войска улучшили позиции по ряду направлений
19:59 19.01.2026 (обновлено: 20:34 19.01.2026)
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik.
Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 19 января, сообщает
РИА Новости.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении удары, как утверждается, нанесены по подразделениям в районах Охримовки, Волчанских Хуторов и Нескучного.
Подразделения группировки войск "Запад", по информации МО РФ, заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражение живой силе и технике заявлено в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, а также в районе Красного Лимана в ДНР.
"Южная" группировка войск, согласно сводке, улучшила тактическое положение. Удары нанесены по формированиям ВСУ в районах Константиновки, Красноторки, Степановки, Резниковки и Берестка в ДНР.
Группировка войск "Центр", по данным Министерства обороны РФ, в результате решительных действий освободила населенный пункт Новопавловка в ДНР. Также заявлено о поражении подразделений ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и в отдельных районах Днепропетровской области.
Подразделения группировки войск "Восток", как утверждается, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде районов Запорожской области.
Группировка войск "Днепр", по информации МО РФ, в результате активных действий освободила населенный пункт Павловка Запорожской области. Удары заявлены по формированиям ВСУ в районах Антоновки и Никольского Херсонской области, а также Орехова и Новояковлевки Запорожской области.
Кроме того, по данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам запуска дальнобойных БПЛА, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами ПВО, как заявляется, сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В сводке также приведены суммарные данные о потерях техники и вооружений с начала проведения специальной военной операции.