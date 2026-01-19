https://sputnik-georgia.ru/20260119/grazhdaninu-rossii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-v-gruzii-296701978.html

Гражданину России грозит бессрочное заключение в Грузии

Задержанного обвиняют в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств в особо крупном размере 19.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 46-летнего гражданина России по обвинению в наркопреступлениях, за совершение которых ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанного обвиняют в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконной посадке и выращивании растений, содержащих наркотические вещества. В ходе расследования выяснилось, что задержанный в съемной квартире обустроил специальную теплицу, где незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств большое количество сушеной марихуаны и конопли. Также были изъяты материалы, необходимые для выращивания и упаковки наркотических средств. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

