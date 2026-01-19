Грузинские депутаты подвергли позицию Майи Санду жесткой критике

https://sputnik-georgia.ru/20260119/gruzinskie-deputaty-podvergli-pozitsiyu-mayi-sandu-zhestkoy-kritike-296707380.html

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Представители правящей команды и парламентского большинства в Грузии подвергли жесткой критике высказывания и позицию президента Молдовы Майи Санду о возможном объединении Молдовы с Румынией. Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. "Совершенно немыслимо, чтобы глава государства мог отказаться от суверенитета своей страны. Близость Румынии и Молдовы друг к другу в этническом отношении – второстепенный вопрос: что привело Молдову к такому положению, что у нее нет перспектив на выживание", – заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.Заявлению Майи Санду, по его словам, необходимо дать серьезную политическую оценку. По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, для "глубинного государства" и его представителей понятие суверенитет ничего не значит. "Когда ты являешься представителем и агентом "глубинного государства", тебя там больше никто ни о чем не спрашивает. Ты либо должен уйти, либо играть по их указаниям. Это очень печальная ситуация", – заявил Мачарашвили. Как ранее заявили в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную Молдове политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны. Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

