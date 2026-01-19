https://sputnik-georgia.ru/20260119/gruzinskie-deputaty-podvergli-pozitsiyu-mayi-sandu-zhestkoy-kritike-296707380.html
Грузинские депутаты подвергли позицию Майи Санду жесткой критике
Грузинские депутаты подвергли позицию Майи Санду жесткой критике
Sputnik Грузия
Как ранее заявили в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную Молдове политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют... 19.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-19T20:50+0400
2026-01-19T20:50+0400
2026-01-19T20:50+0400
политика
грузия
новости
"сила народа"
гурам мачарашвили
михаил саакашвили
молдова
румыния
украина
владимир зеленский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041487_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_047e151dc14059e5f1e2aa6d288efca1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Представители правящей команды и парламентского большинства в Грузии подвергли жесткой критике высказывания и позицию президента Молдовы Майи Санду о возможном объединении Молдовы с Румынией. Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. "Совершенно немыслимо, чтобы глава государства мог отказаться от суверенитета своей страны. Близость Румынии и Молдовы друг к другу в этническом отношении – второстепенный вопрос: что привело Молдову к такому положению, что у нее нет перспектив на выживание", – заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.Заявлению Майи Санду, по его словам, необходимо дать серьезную политическую оценку. По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, для "глубинного государства" и его представителей понятие суверенитет ничего не значит. "Когда ты являешься представителем и агентом "глубинного государства", тебя там больше никто ни о чем не спрашивает. Ты либо должен уйти, либо играть по их указаниям. Это очень печальная ситуация", – заявил Мачарашвили. Как ранее заявили в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную Молдове политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны. Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
молдова
румыния
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041487_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4b44d20aa40490e7e8c954f432a3a4f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, "сила народа", гурам мачарашвили, михаил саакашвили, молдова, румыния, украина, владимир зеленский
политика, грузия, новости, "сила народа", гурам мачарашвили, михаил саакашвили, молдова, румыния, украина, владимир зеленский
Грузинские депутаты подвергли позицию Майи Санду жесткой критике
Как ранее заявили в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную Молдове политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Представители правящей команды и парламентского большинства в Грузии подвергли жесткой критике высказывания и позицию президента Молдовы Майи Санду о возможном объединении Молдовы с Румынией.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство.
"Совершенно немыслимо, чтобы глава государства мог отказаться от суверенитета своей страны. Близость Румынии и Молдовы друг к другу в этническом отношении – второстепенный вопрос: что привело Молдову к такому положению, что у нее нет перспектив на выживание", – заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.
Заявлению Майи Санду, по его словам, необходимо дать серьезную политическую оценку.
По словам исполнительного секретаря партии "Сила народа" Гурама Мачарашвили, для "глубинного государства" и его представителей понятие суверенитет ничего не значит.
"Когда ты являешься представителем и агентом "глубинного государства", тебя там больше никто ни о чем не спрашивает. Ты либо должен уйти, либо играть по их указаниям. Это очень печальная ситуация", – заявил Мачарашвили.
"Будь то Майя Санду, Саакашвили, Зеленский или любой из их представителей, они придерживаются одной и той же позиции, но она должна быть такой, как говорит "глубинное государство" в Брюсселе", – отметил Мачарашвили.
Как ранее заявили в правящей партии, "Грузинская мечта" проводит абсолютно противоположную Молдове политику, и именно за это европейские бюрократы критикуют власти страны.
Резко критикуют президента Молдовы и на родине. В интервью программе "Имедис Квира" молдавский депутат Богдан Цырдя сравнил Майю Санду с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что они представляют собой десантную группу шпионов из иностранного государства. Депутат выступает против объединения Молдовы с Румынией.