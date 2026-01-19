https://sputnik-georgia.ru/20260119/gruzinskiy-tennisist-stal-pobeditelem-turnira-v-khurgade-296702323.html

Грузинский теннисист стал победителем турнира в Хургаде

Пурцеладзе победил итальянца Александра Бинду в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 и завоевал свой первый титул в 2026 году

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузинский теннисист Саба Пурцеладзе стал чемпионом турнира, завершившегося в египетском городе Хургада. В финальном матче 24-летний Пурцеладзе победил итальянца Александра Бинду в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 и завоевал свой первый титул в 2026 году. Грузинский теннисист выступил в Хургаде, не проиграв ни одного сета, и убедительно выиграв все встречи. На январь 2026 года Саба Пурцеладзе занимает 286 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

