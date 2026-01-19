https://sputnik-georgia.ru/20260119/gruziya-prazdnuet-kreschenie-gospodne-296690827.html
Грузия празднует Крещение Господне
19.01.2026
Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда Он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда Он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.
В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.