Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2026

Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2026

По православному церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников 19.01.2026

2026-01-19

2026-01-19T01:01+0400

2026-01-19T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещения Господня, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.Крещение ГосподнеПо церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.В Крещенский cочельник пост строгий, и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.ИмениныПо церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников

