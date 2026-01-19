https://sputnik-georgia.ru/20260119/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-yanvarya-2026-296674335.html
Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2026
Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников 19.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-19T01:01+0400
2026-01-19T01:01+0400
2026-01-19T01:01+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213501_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_fe1fe041a276f29b38a35f34dfe2af03.jpg
Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещения Господня, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.Крещение ГосподнеПо церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.В Крещенский cочельник пост строгий, и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.ИмениныПо церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213501_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_81c56bcd6076b48e0a9fc4752a36e655.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 19 января 2026
По православному церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – один из главных христианских праздников
Sputnik Грузия рассказывает о празднике Крещения Господня, который по православному церковному календарю празднуют 19 января.
По церковному календарю 19 января отмечают Крещение Господне – великий праздник, установленный в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
Один из самых первых церковных праздников начали отмечать еще при жизни апостолов. До IV века Крещение Господне и Рождество были единым праздником, который назывался Богоявление, так как именно в этот день впервые миру явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Сын и Святой Дух – об этом свидетельствуют все четыре Евангелия.
Новообращенных, которых называли оглашенными, в первые века христианства крестили на Богоявление. Именно тогда возникла традиция освящать воду в водоемах.
Раздельное празднование Рождества и Крещения Господня впервые было введено примерно в 377 году в Константинопольской Церкви. Позднее обычай праздновать рождение Спасителя 25 декабря распространился из Константинополя по всему православному Востоку.
Исключение составляет Армянская Апостольская Церковь. Она по сей день Рождество и Крещение Господне отмечает 6 января как единый праздник Богоявления.
Несмотря на это, наблюдать отголоски единства этих двух праздников в богослужении можно и сегодня. Так, например, Навечерие (сочельник) со строгим постом и особыми традициями есть у обоих праздников.
В Крещенский cочельник пост строгий, и, в принципе, есть не полагается до освящения воды. Это, по сути, первый постный день после Рождества, так как до этого в церкви празднуются Святки, когда поста нет.
Значение праздника Богоявления в богослужебных текстах поясняется так: Господь принял крещение ради спасения людей, не для собственного очищения, в котором Он не нуждался. Современное Таинство Крещения дает благодать Божию потому, что вода крещения освящена Господом.
По церковному календарю 19 января именины отмечает Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников