Хаос в Иране невыгоден Грузии — Вольский

19.01.2026

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузии невыгодна дестабилизация Ирана, поскольку это может привести к цепной реакции нестабильности, которая затронет весь регион и в итоге отразится и на самой Грузии, заявил первый вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Вольский в эфире передачи "Имеди LIVE". Лояльная к властям телекомпания "Имеди" распространила информацию о том, что посол Германии Петер Фишер 15 января встретился с несколькими активистами, участвующими в акциях. По сообщению СМИ, темой встречи было финансирование акций и дальнейшая стратегия. В том числе, посол якобы призвал к провоцировании "иранского сценария" в Грузии, где в результате столкновений между протестующими и силовиками погибли уже несколько тысяч человек. Посольство Германии в Грузии назвало распространенную информацию ложью. Он отметил, что Азербайджан уже приступил к выполнению договоренностей по поставкам энергоресурсов в Европу, а грузинская инфраструктура готова к увеличению транзита. По его словам, рост объемов будет выгоден и для Грузии. Вольский подчеркнул, что Тбилиси должен содействовать развитию транспортного и энергетического коридора между Азербайджаном и Турцией через Армению, однако без излишней публичной риторики. Комментируя призывы присоединиться к экономическим санкциям против России, Вольский указал на противоречивость таких требований на фоне возвращения на российский рынок крупных западных брендов. По его словам, грузинское общество спокойно воспринимает происходящие процессы, поскольку страна не столкнулась с жесткими последствиями подобных решений и, выразил надежду он, не столкнется с ними в будущем. Оценивая последний отчет, опубликованный на сайте Еврокомиссии, в котором Грузия значительно опережает Украину и Молдову, Вольский заявил, что страну пытаются представить как площадку для реализации чужих интересов. По словам Вольского, повышенное внимание к Грузии обусловлено ее стратегическим географическим положением. Комментируя отношения с Евросоюзом, Вольский выразил уверенность, что период жесткой политики в отношении Грузии подходит к концу и подход Брюсселя со временем изменится. Он также заявил, что консервативные ценности нередко представляют в искаженном виде, тогда как на практике именно консерватизм, благодаря своему прагматизму, демонстрирует большую устойчивость по сравнению с так называемым псевдолиберализмом. По его словам, существуют попытки перенести в Грузию механизмы создания хаоса, которые наблюдаются в разных регионах мира. Вольский подчеркнул, что действия властей и команды Бидзины Иванишвили никогда не скрывались от общества и именно последовательная политика позволила сохранить экономический рост страны. В Тбилиси продолжаются акции протеста, начавшиеся 28 ноября 2024 года после решения властей отложить до 2028 года начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Участники акций обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и потребовали отмены этого решения, освобождения задержанных и проведения досрочных парламентских выборов. В ответ власти ужесточили правила проведения акций, включая запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие дорог и тротуаров, ношение масок, а также увеличили штрафы и сроки уголовной ответственности за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

