Курс лари на понедельник – 2,6957 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6957 GEL/$
Sputnik Грузия
19.01.2026
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 января в размере 2,6957 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 января в размере 2,6957 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.