Почему в Грузии повысились цены на яйца? Ответ производителей
Почему в Грузии повысились цены на яйца? Ответ производителей
С начала года яйца низких категорий в Грузии подорожали с 4 до 4,75 лари, а высоких – с 5,8 до 6,5 лари 19.01.2026
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Рост цен на яйца в Грузии вызван подорожанием стоимости корма и необходимостью увеличения зарплат работникам, заявил глава Ассоциации развития птицеводства Зураб Учумбегашвили в беседе с медиаплатформой BM.ge. С начала года яйца низких категорий в Грузии подорожали с 4 до 4,75 лари, а высоких – с 5,8 до 6,5 лари. Кроме того, рост цен вызван увеличением штрафов для транспортных средств, занимающихся доставкой яиц. "Когда анонсировали повышение цен на электроэнергию, мы это учли, и в итоге яйца подорожали примерно на 2-2,5 тетри. Некоторые подорожали на 1 тетри, некоторые – больше. Ни один производитель не должен был повышать цену более чем на 2,5 тетри. Ни одному производителю не нравится повышение цен, которое автоматически приводит к снижению продаж", – подчеркнул Учумбегашвили. По его словам, если в этом году не возникнут другие важные обстоятельства, текущая цена на яйца останется неизменной в течение всего года. В ноябре 2025 года на грузинском рынке был зафиксирован дефицит яиц. Тогда местные эксперты назвали три причины, почему рынок потерял 15-20% яиц: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik.
Рост цен на яйца в Грузии вызван подорожанием стоимости корма и необходимостью увеличения зарплат работникам, заявил глава Ассоциации развития птицеводства Зураб Учумбегашвили в беседе с медиаплатформой BM.ge
.
С начала года яйца низких категорий в Грузии подорожали с 4 до 4,75 лари, а высоких – с 5,8 до 6,5 лари.
"Повышение цен было вызвано подорожанием корма, а также повышением зарплат сотрудникам, так как найти персонал практически невозможно, поэтому нам приходится повышать зарплаты, что влияет на себестоимость", – заявил Учумбегашвили.
Кроме того, рост цен вызван увеличением штрафов для транспортных средств, занимающихся доставкой яиц.
"Когда анонсировали повышение цен на электроэнергию, мы это учли, и в итоге яйца подорожали примерно на 2-2,5 тетри. Некоторые подорожали на 1 тетри, некоторые – больше. Ни один производитель не должен был повышать цену более чем на 2,5 тетри. Ни одному производителю не нравится повышение цен, которое автоматически приводит к снижению продаж", – подчеркнул Учумбегашвили.
По его словам, если в этом году не возникнут другие важные обстоятельства, текущая цена на яйца останется неизменной в течение всего года.
"Если не произойдет катастрофы, мы не планируем снова корректировать цену в этом году, если только не случится что-то особенное", – добавил Учумбегашвили.
В ноябре 2025 года на грузинском рынке был зафиксирован дефицит яиц. Тогда местные эксперты назвали три причины, почему рынок потерял 15-20% яиц:
сокращение импорта самих яиц из Турции;
сокращение импорта кур в апреле-мае, который отразился на октябре-ноябре;
аномальная жара в ноябре, активизировавшая сезонный птичий вирус, из-за чего в домохозяйствах гибнут куры.