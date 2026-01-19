https://sputnik-georgia.ru/20260119/pravoslavnaya-gruziya-prazdnuet-kreschenie-gospodne---video-296702804.html

Православная Грузия празднует Крещение Господне – видео

Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). 19.01.2026, Sputnik Грузия

Крещение отмечается в Грузии как государственный праздник. Этот день в стране объявлен выходным. В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, но затем стали отмечаться в разные даты. Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.

