https://sputnik-georgia.ru/20260119/pravoslavnaya-gruziya-prazdnuet-kreschenie-gospodne---video-296702804.html
Православная Грузия празднует Крещение Господне – видео
Православная Грузия празднует Крещение Господне – видео
Sputnik Грузия
Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). 19.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-19T13:33+0400
2026-01-19T13:33+0400
2026-01-19T14:16+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
крещение
крещение господне
грузинская православная церковь
религия
календарь религиозных праздников
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/13/296702633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f618ee13eadd378fd7d8cf31c0fa322.jpg
Крещение отмечается в Грузии как государственный праздник. Этот день в стране объявлен выходным. В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, но затем стали отмечаться в разные даты. Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/13/296702633_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1a64a8d5fbe3602bb5bf52d3d2ef875b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, крещение, крещение господне, грузинская православная церковь, религия , календарь религиозных праздников, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, крещение, крещение господне, грузинская православная церковь, религия , календарь религиозных праздников, видео
Православная Грузия празднует Крещение Господне – видео
13:33 19.01.2026 (обновлено: 14:16 19.01.2026)
Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).
Крещение отмечается в Грузии как государственный праздник. Этот день в стране объявлен выходным. В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.
Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, но затем стали отмечаться в разные даты. Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.