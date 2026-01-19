https://sputnik-georgia.ru/20260119/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-iz-za-snegopada-i-gololeda-vvedeny-ogranicheniya-296699951.html
Ситуация на дорогах Грузии: из-за снегопада и гололеда введены ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: из-за снегопада и гололеда введены ограничения
Сильный снегопад и гололёд привели к частичному или полному закрытию некоторых участков дорог в Грузии 19.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Интенсивный снегопад и сложные метеорологические условия стали причиной введения специальных режимов движения на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, сообщил департамент автомобильных дорог. В связи с гололедом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на следующих участках: Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:Движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе. На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Интенсивный снегопад и сложные метеорологические условия стали причиной введения специальных режимов движения на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, сообщил департамент автомобильных дорог.
В связи с гололедом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на следующих участках:
участок Гудаури (Почта) – Коби автодороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс;
участки Кода – село Алгети и Айазма – Ниноцминда автодороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда;
дорога Парцхиси–Тетрицкаро;
дорога Марнеули–Тетрицкаро–Цалка;
участок Опитара – Меле автодороги Кутаиси–Цхалтубо–Цагери–Лентехи–Ласдили;
участок Корениши – Шови автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисони;
участок Джвари – Ушгули автодороги Зугдиди–Джвари–Местия–Ласдили.
Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:
Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети;
участок курорт Годердзи – Уткисубани автодороги Батуми–Ахалцихе;
участок Ушгули – Ласдили.
Движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе.
На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.