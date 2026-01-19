Ситуация на дорогах Грузии: из-за снегопада и гололеда введены ограничения

https://sputnik-georgia.ru/20260119/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-iz-za-snegopada-i-gololeda-vvedeny-ogranicheniya-296699951.html

Сильный снегопад и гололёд привели к частичному или полному закрытию некоторых участков дорог в Грузии 19.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Интенсивный снегопад и сложные метеорологические условия стали причиной введения специальных режимов движения на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, сообщил департамент автомобильных дорог. В связи с гололедом, сильным снегопадом и сложными погодными условиями ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на следующих участках: Из-за лавинной опасности, сильного снегопада, плохой видимости и метели временно ограничено движение всех видов автотранспорта на следующих дорогах:Движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью на участке Верона – Телави автодороги Вазани–Гомбори–Телави, а также на участке км 50 – км 103 автодороги Батуми–Ахалцихе. На остальных участках автомобильных дорог движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

