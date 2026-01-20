Грузия
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры
Первая вспышка максимального уровня была фиксирована на Солнце в минувшие выходные - она привела не только к магнитным бурям, но и к северным сияниям 20.01.2026, Sputnik Грузия
В минувшую субботу на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Специалисты прогнозировали, что выброшенная в результате вспышки плазма дойдет до Земли 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и G5.
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры

10:53 20.01.2026 (обновлено: 18:56 20.01.2026)
Первая вспышка максимального уровня была фиксирована на Солнце в минувшие выходные - она привела не только к магнитным бурям, но и к северным сияниям
В минувшую субботу на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Специалисты прогнозировали, что выброшенная в результате вспышки плазма дойдет до Земли 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и G5.
© REUTERS Liesa Johannssen

Северное сияние, также известное как полярное сияние, освещает небо над озером Фалькензее, Бранденбург, Германия.

Северное сияние, также известное как полярное сияние, освещает небо над озером Фалькензее, Бранденбург, Германия. - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS Liesa Johannssen

Северное сияние, также известное как полярное сияние, освещает небо над озером Фалькензее, Бранденбург, Германия.

© REUTERS Piroschka Van De Wouw

Северное сияние в небе над Неймегеном, Нидерланды.

Северное сияние в небе над Неймегеном, Нидерланды. - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS Piroschka Van De Wouw

Северное сияние в небе над Неймегеном, Нидерланды.

© photo : Public domain/

Северное сияние над Шропширскими холмами в Британии.

Северное сияние над Шропширскими холмами в Британии. - Sputnik Грузия
3/8
© photo : Public domain/

Северное сияние над Шропширскими холмами в Британии.

© photo : Public domain

Слабое северное сияние в Германии.

Слабое северное сияние в Германии. - Sputnik Грузия
4/8
© photo : Public domain

Слабое северное сияние в Германии.

© Getty Images / picture alliance/Thomas Schulz

Северное сияние над Саксонией-Анхальт.

Северное сияние над Саксонией-Анхальт. - Sputnik Грузия
5/8
© Getty Images / picture alliance/Thomas Schulz

Северное сияние над Саксонией-Анхальт.

© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein

Яркое зеленое и красное северное сияние, видимое невооруженным глазом вечером над Дуйсбургом.

Яркое зеленое и красное северное сияние, видимое невооруженным глазом вечером над Дуйсбургом. - Sputnik Грузия
6/8
© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein

Яркое зеленое и красное северное сияние, видимое невооруженным глазом вечером над Дуйсбургом.

© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

Захватывающее дух северное сияние появилось на ночном небе над большей частью Европы, в том числе и над деревней Абауйвар в Венгрии 19 января 2026 года.

Захватывающее дух северное сияние появилось на ночном небе над большей частью Европы, в том числе и над деревней Абауйвар в Венгрии 19 января 2026 года. - Sputnik Грузия
7/8
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti

Захватывающее дух северное сияние появилось на ночном небе над большей частью Европы, в том числе и над деревней Абауйвар в Венгрии 19 января 2026 года.

CC BY 4.0 / chripell / Northern lights (cropped image)

Северное сияние над Италией.

Северное сияние над Италией. - Sputnik Грузия
8/8
CC BY 4.0 / chripell / Northern lights (cropped image)

Северное сияние над Италией.

