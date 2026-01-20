https://sputnik-georgia.ru/20260120/296731521.html

Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры

Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры

Sputnik Грузия

Первая вспышка максимального уровня была фиксирована на Солнце в минувшие выходные - она привела не только к магнитным бурям, но и к северным сияниям 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T10:53+0400

2026-01-20T10:53+0400

2026-01-20T18:56+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296731699_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee4daa6a85841f5a1a2615e81c8c93dc.jpg

В минувшую субботу на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Специалисты прогнозировали, что выброшенная в результате вспышки плазма дойдет до Земли 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и G5.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире