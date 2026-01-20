https://sputnik-georgia.ru/20260120/296731521.html
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры
Sputnik Грузия
Первая вспышка максимального уровня была фиксирована на Солнце в минувшие выходные - она привела не только к магнитным бурям, но и к северным сияниям 20.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-20T10:53+0400
2026-01-20T10:53+0400
2026-01-20T18:56+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296731699_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ee4daa6a85841f5a1a2615e81c8c93dc.jpg
В минувшую субботу на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Специалисты прогнозировали, что выброшенная в результате вспышки плазма дойдет до Земли 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и G5.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296731699_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d4a893641100569d615f6d8afc09d7d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Самая сильная вспышка на Солнце окрасила небо в цвета авроры 10:53 20.01.2026 (обновлено: 18:56 20.01.2026)
Первая вспышка максимального уровня была фиксирована на Солнце в минувшие выходные - она привела не только к магнитным бурям, но и к северным сияниям
В минувшую субботу на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Специалисты прогнозировали, что выброшенная в результате вспышки плазма дойдет до Земли 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4 и G5.
© REUTERS Liesa Johannssen
Северное сияние, также известное как полярное сияние, освещает небо над озером Фалькензее, Бранденбург, Германия.
Северное сияние, также известное как полярное сияние, освещает небо над озером Фалькензее, Бранденбург, Германия.
© REUTERS Piroschka Van De Wouw
Северное сияние в небе над Неймегеном, Нидерланды.
Северное сияние в небе над Неймегеном, Нидерланды.
© photo : Public domain/
Северное сияние над Шропширскими холмами в Британии.
Северное сияние над Шропширскими холмами в Британии.
Слабое северное сияние в Германии.
© Getty Images / picture alliance/Thomas Schulz
Северное сияние над Саксонией-Анхальт.
Северное сияние над Саксонией-Анхальт.
© Getty Images / picture alliance/Christoph Reichwein
Яркое зеленое и красное северное сияние, видимое невооруженным глазом вечером над Дуйсбургом.
Яркое зеленое и красное северное сияние, видимое невооруженным глазом вечером над Дуйсбургом.
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti
Захватывающее дух северное сияние появилось на ночном небе над большей частью Европы, в том числе и над деревней Абауйвар в Венгрии 19 января 2026 года.
Захватывающее дух северное сияние появилось на ночном небе над большей частью Европы, в том числе и над деревней Абауйвар в Венгрии 19 января 2026 года.
Северное сияние над Италией.