https://sputnik-georgia.ru/20260120/aeroportu-v-vysokogornom-krayu-racha-ispolnilos-9-let-296726708.html

Аэропорту в высокогорном краю Рача исполнилось 9 лет

Аэропорту в высокогорном краю Рача исполнилось 9 лет

Sputnik Грузия

Это современный аэродром на западе страны, официальное открытие которого состоялось в 2016 году 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T20:21+0400

2026-01-20T20:21+0400

2026-01-20T20:21+0400

грузия

туризм

новости

амбролаури

рача

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/14/296727446_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_48305c9c736a73bc04b1d0d43d07c408.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Аэропорт Амбролаури в высокогорном регионе Грузии – Рача – отмечает девятилетие, сообщила пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Аэропорт выполняет лишь один рейс: Амбролаури-Натахтари-Амбролаури. До появления прямых рейсов из Тбилиси в край Рача курсировали микроавтобусы. Расстояние составляет 270 километров, и поездка занимала около 4 часов. После строительства аэропорта время в пути от Натахтари до Амбролаури сократилось до 35 минут. В результате Рача стала гораздо доступнее как для местных жителей, так и для иностранных визитеров. По словам гендиректора Объединения аэропортов Грузии Левана Мосешвили, существование аэропорта Амбролаури имеет особое значение для регионов Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также для развития местного туристического сектора, поскольку аэропорт создал новые возможности для населения региона. "Работа местного аэропорта значительно активизировала экономическую деятельность в Рача. Появились новые гостиницы и гестхаусы, созданы дополнительные рабочие места, что способствовало развитию туризма в регионе", – сказал Мосешвили. По его словам, на данном этапе в аэропорту работают 20 человек только от Объединения аэропортов Грузии. Глава компании поздравил сотрудников с 9-летием аэропорта и поблагодарил их за усердную работу. "В будущем мы надеемся, что воздушное сообщение в нашем аэропорту станет намного активнее", – отметил он. История аэропорта в Амбролаури Аэропорт в Амбролаури – это современный аэродром в регионе Рача на западе страны. Расположен примерно в 3,5 километра от центра города Амбролаури. Официальное открытие аэропорта состоялось в октябре 2016 года, но полноценную работу он начал лишь с января 2017 года. Длина аэродрома – 1,1 километра, ширина – 30 метров, а площадь терминала аэропорта – 600 квадратных метров. Продолжительность полета – 30 минут, стоимость билета – 50 лари. Дети до трех лет могут путешествовать бесплатно, билеты для детей от 3 до 12 лет – 35 лари. С 2017 года аэропорт Амбролаури обслужил 16 481 пассажира и выполнил 1060 рейсов. В 2024 году пассажиропоток сократился на 16,6% и составил 1 825 человек, а число рейсов выросло на 4% и составило 129. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

амбролаури

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, амбролаури, рача