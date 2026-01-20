https://sputnik-georgia.ru/20260120/azerbaydzhanskiy-socar-rasshirit-neftyanoy-terminal-v-gruzii-296708949.html

Азербайджанский SOCAR расширит нефтяной терминал в Грузии

Азербайджанский SOCAR расширит нефтяной терминал в Грузии

В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует расширить морской нефтяной терминал в грузинском Кулеви, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на азербайджанские СМИ. В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. "Компания анонсировала расширение терминала и планы строительства четырех новых резервуаров. Каждый резервуар будет иметь емкость 20 тысяч кубических метров. Строительство нового резервуарного парка на терминале в Кулеви начнется в этом году, его планируется завершить к середине 2027 года", – говорится в сообщении. Кроме того, в планах компании завершить этап выбора концепции новой железнодорожной эстакады и волнолома, а также провести предварительное технико-экономическое обоснование для третьего причала. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Госнефтекомпания Азербайджана, которая уже много лет владеет сетью автозаправочных станций в Грузии, активно скупает внутренние газотранспортные системы страны. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

