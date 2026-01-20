https://sputnik-georgia.ru/20260120/evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rf-i-khochet-drugoy-pozitsii-ssha-po-ukraine---lavrov--296716356.html

Европа готовится к войне с РФ и хочет другой позиции США по Украине – Лавров

Европа готовится к войне с РФ и хочет другой позиции США по Украине – Лавров

Sputnik Грузия

Глава МИД РФ обратил внимание на заявления европейских политиков, в том числе и лидеров государств, которые свидетельствуют о подготовке к войне с Россией 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T13:15+0400

2026-01-20T13:15+0400

2026-01-20T13:50+0400

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

политика

москва

украина

европа

сергей лавров

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277030108_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_64c8c2915f818cdeecd96898f5faaacb.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Европейские страны предпринимают попытки убедить американского лидера Дональда Трампа изменить позицию по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что западные соседи РФ, прежде всего страны Европы, делали ранее все, чтобы сорвать договоренности с Москвой."Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация Дональда Трампа (в отношении урегулирования украинского конфликта – Sputnik), всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией", – заявил Лавров.При этом министр обратил внимание на заявления европейских политиков, в том числе и лидеров государств, которые свидетельствуют о подготовке к войне с Россией."…Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров и даже Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают", – сказал глава МИД РФ.Касаясь украинского кризиса, он также напомнил, что со стороны Москвы, в отличие от Запада, никогда не было недостатка доброй воли, чтобы его решить."Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года, и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей", – подчеркнул Сергей Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

украина

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, москва, украина, европа, сергей лавров, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, мид россии