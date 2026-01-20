https://sputnik-georgia.ru/20260120/import-elektromobiley-v-gruziyu-vyros-na-60---video-296729720.html

Импорт электромобилей в Грузию вырос на 60% – видео

Импорт электромобилей в Грузию продолжает быстро расти. За 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено более семи тысяч электрокаров – это на 60% больше, чем... 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T16:46+0400

2026-01-20T16:46+0400

2026-01-20T17:50+0400

На фоне роста поставок снизилась и средняя цена электромобиля – примерно до $15,5 тыс. Эксперты связывают это с снижением цены на подержанные модели, доля которых на рынке увеличивается.Основной объем электромобилей в Грузию по-прежнему поступает из США. Самые доступные машины ввозят из Японии, а самые дорогие – из Германии.Грузия также сохраняет роль транзитной страны. За тот же период реэкспорт электромобилей вырос почти на 60%. Ключевыми направлениями остаются страны Центральной Азии и соседние государства – в первую очередь Казахстан, Кыргызстан и Армения.

