Импорт электромобилей в Грузию вырос на 60% – видео
Импорт электромобилей в Грузию продолжает быстро расти. За 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено более семи тысяч электрокаров – это на 60% больше, чем... 20.01.2026, Sputnik Грузия
16:46 20.01.2026 (обновлено: 17:50 20.01.2026)
Импорт электромобилей в Грузию продолжает быстро расти. За 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено более семи тысяч электрокаров – это на 60% больше, чем годом ранее. Общая стоимость импорта составила $91 млн
На фоне роста поставок снизилась и средняя цена электромобиля – примерно до $15,5 тыс. Эксперты связывают это с снижением цены на подержанные модели, доля которых на рынке увеличивается.
Основной объем электромобилей в Грузию по-прежнему поступает из США. Самые доступные машины ввозят из Японии, а самые дорогие – из Германии.
Грузия также сохраняет роль транзитной страны. За тот же период реэкспорт электромобилей вырос почти на 60%. Ключевыми направлениями остаются страны Центральной Азии и соседние государства – в первую очередь Казахстан, Кыргызстан и Армения.