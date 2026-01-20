https://sputnik-georgia.ru/20260120/konstitutsionnyy-sud-gruzii-rassmotrit-isk-ombudsmena-o-noshenii-masok-na-aktsiyakh-296724392.html

Конституционный суд Грузии рассмотрит иск омбудсмена о ношении масок на акциях

Сейчас первое нарушение предусматривает административный арест на срок до 60 дней, а повторное – срок до двух лет

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился в Конституционный суд с иском против ограничений, установленных законом "О собраниях и демонстрациях", в частности, оспаривается общий запрет на закрытие лица маской или любыми другими средствами, сообщили в аппарате омбудсмена. Парламент Грузии в октябре 2025 года принял поправки в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс, согласно которым были ужесточены правила проведения митингов. Кроме того, конституционный иск оспаривает уголовную ответственность, установленную Уголовным кодексом Грузии, которая предусматривает лишение свободы, назначаемое участнику собрания или демонстрации, включая несовершеннолетнего, и организатору, за повторное совершение нарушения. Ужесточение законодательства Парламент Грузии 16 октября 2025 года на фоне акций протеста в Тбилиси в третьем, окончательном чтении утвердил пакет поправок, предполагающих ужесточение наказания за нарушения правил проведения акций протеста в Грузии. Поправки исключили возможность применения штрафа за нарушения правил проведения акций протеста, в том числе за перекрытие автомобильного движения. Теперь первое нарушение предусматривает административный арест на срок до 60 дней, а повторное – приведет к уголовной ответственности на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

