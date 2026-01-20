Курс лари на вторник – 2,6957 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260120/kurs-lari-dollar-296678039.html
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару 20.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 января в размере 2,6957 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 января в размере 2,6957 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 по отношению к доллару.