Мэрия Тбилиси работает в чрезвычайном режиме из-за снегопада

В очистительных работах задействовано более 100 единиц спецтехники и свыше 400 сотрудников 20.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают работу в чрезвычайном режиме из-за обрушившегося на столицу снегопада, сообщили в пресс-службе городских властей. С вечера 17 января в столице и прилегающих районах ведется непрерывная очистка дорог. В течение ночи центральные и второстепенные улицы обрабатываются технической солью. В работах задействовано более 100 единиц спецтехники и свыше 400 сотрудников. Совместно с "Тбилсервис групп" мобилизованы работники профильных департаментов районных администраций и мэрии Тбилиси. Осуществляются постоянный мониторинг ситуации, патрулирование районов и оперативное реагирование на возможные перебои в движении, отмечают власти.В случае проблем с транспортным сообщением жители могут обратиться на горячую линию по номеру 2 61 90 50, а также на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

