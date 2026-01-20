https://sputnik-georgia.ru/20260120/na-skolko-vyros-vneshnetorgovyy-oborot-gruzii-v-2025-godu-296714364.html

На сколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году?

На сколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году?

Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше, по сравнению с 2024 годом

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 11,2 миллиарда долларов, что на 8,8% больше показателя предыдущего года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В 2025 году больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 61,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 59,5%, нефти и нефтепродукты – на 56,7%, минеральных или газированных вод с содержанием сахара – на 20,6%, легковых автомобилей – на 16%, азотных удобрений – на 11,1%, а также минеральных вод – на 4,9%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 34,7%, натуральных виноградных вин – на 6,7%, а также спиртных напитков – на 5,7%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 110 531,0%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 40,4%, легковых авто – на 11,5%, лекарств в упаковках – на 9,5%, а также нефти и нефтепродуктов – на 4,3%.В прошлом году сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 41,3%, грузовых авто – на 32,4%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или его заменителей – на 0,7%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в 2025 году. Страны наторговали на сумму в размере 3,1 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Азербайджан, Казахстан, Армения и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

