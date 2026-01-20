https://sputnik-georgia.ru/20260120/pravitelstvennaya-komissiya-po-voprosam-tsen-na-prodovolstvie-nachala-rabotu-v-gruzii-296731127.html

Правительственная комиссия по вопросам цен на продовольствие начала работу в Грузии

Правительственная комиссия по вопросам цен на продовольствие начала работу в Грузии

Sputnik Грузия

В процессе работы комиссии общественности будет предоставлена подробная информация о том, какова реальная стоимость продукции, что включают в себя цены и где... 20.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-20T18:28+0400

2026-01-20T18:28+0400

2026-01-20T18:28+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/07/266490411_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_9ddd557cef483817f1b91491051de66f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Представители правительственной комиссии по вопросам цен на продукты питания, медикаменты и топливо в Грузии встретятся с представителями бизнеса для оценки ситуации — таковы итоги первого заседания комиссии. Правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продукты питания, медикаменты и топливо была создана премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе для предотвращения необъяснимого роста цен в стране. На первом заседании члены комиссии обсудили план действий и запланировали встречи с производителями, представителями розничных сетей и дистрибьюторских компаний. Правительственная комиссия будет работать в координации с соответствующей парламентской комиссией и, как ожидается, завершит работу к концу апреля 2026 года. В процессе работы комиссии общественности будет предоставлена подробная информация о том, какова реальная стоимость продукции, что включают в себя цены и где есть нелогичные наценки. В состав комиссии, помимо премьер-министра Грузии и главы администрации правительства, входят министр экономики, министр сельского хозяйства, министр здравоохранения, глава Минфина, глава Службы госбезопасности и председатель Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. Скандал с ценами Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и что это может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен, помимо правительственной комиссии, изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе