Пресс-конференция Лаврова: итоги деятельности в 2025 году - видео

Глава МИД России Сергей Лавров подводит итоги деятельности российского дипломатии в 2025 году. 20.01.2026, Sputnik Грузия
Прямая трансляция пресс-конференции.
15:00 20.01.2026 (обновлено: 17:02 22.01.2026)
Глава МИД России Сергей Лавров подводит итоги деятельности российского дипломатии в 2025 году.
Прямая трансляция пресс-конференции.