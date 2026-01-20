https://sputnik-georgia.ru/20260120/prezident-gruzii-pomiloval-159-osuzhdennykh-296710914.html

Президент Грузии помиловал 159 осужденных

Президент Грузии помиловал 159 осужденных

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 159 осужденных в связи с праздником Крещения Господня, говорится в сообщении пресс-службы администрации главы государства. "Использование президентом Грузии предоставленных ему Конституцией эксклюзивных полномочий основывается на принципе гуманизма и государственных интересах", – говорится в сообщении пресс-службы.Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично президентом на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, рассмотревшей заявление осужденного и приговор суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

