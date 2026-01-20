https://sputnik-georgia.ru/20260120/priskorbno-press-sekretar-prezidenta-rf-o-vykhode-moldovy-iz-sng-296726419.html
Прискорбно: пресс-секретарь президента РФ о выходе Молдовы из СНГ
Прискорбно: пресс-секретарь президента РФ о выходе Молдовы из СНГ
Дмитрий Песков считает, что организация представляет собой хорошую интеграционную площадку для обоюдного развития и диалога
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Молдавии покинуть СНГ, отметив, что за годы существования эта организация доказала свою эффективность и значимость, сообщает РИА Новости.Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно – учредительного соглашения СНГ, приложения к нему, а также устава СНГ."Здесь можно только выразить сожаление. Содружество независимого государства – это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участников", – сказал Песков журналистам.Он добавил, что формат работы СНГ – "это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
15:02 20.01.2026 (обновлено: 15:18 20.01.2026)
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с решением Молдавии покинуть СНГ, отметив, что за годы существования эта организация доказала свою эффективность и значимость, сообщает РИА Новости
Ранее глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о начале необходимой процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств. Он отметил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно – учредительного соглашения СНГ, приложения к нему, а также устава СНГ.
"Здесь можно только выразить сожаление. Содружество независимого государства – это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участников", – сказал Песков журналистам.
Он добавил, что формат работы СНГ – "это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции".