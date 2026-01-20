https://sputnik-georgia.ru/20260120/skandal-s-pomilovaniem-vlasti-gruzii-obvinili-oppozitsiyu-v-gryaznoy-igre-296722890.html

Скандал с помилованием: власти Грузии обвинили оппозицию в "грязной игре"

Скандал с помилованием: власти Грузии обвинили оппозицию в "грязной игре"

20.01.2026

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Оппоненты пытаются принизить любой гуманный шаг власти, намеренно создавая у семей осужденных ложные ожидания по поводу помилования, чтобы затем использовать это в своих целях, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Президент Грузии Михаил Кавелашвили 19 января помиловал 159 осужденных по случаю праздника Крещения Господня. Ожидалось, что в списки могут попасть и задержанные во время акций протестов, поэтому родственники осужденных с утра ждали акта помилования у Руставской и Глданской тюрем. Указ был подписан примерно в 22:30 по местному времени. До сих пор личности, включенные в список помилованных, не известны. Политик добавил, что цель оппонентов – дискредитировать любые действия власти, будь то по вопросам помилования, экономики или инвестиций. "Они готовы пойти на любой грязный шаг ради этого. В том числе провоцируют родителей, создают ложные ожидания и стремятся очернить этот акт… Как только у них появится возможность, они будут продолжать предпринимать незаконные шаги", – подчеркнул депутат. Ажиотаж вокруг помилования – это политическая игра оппозиции, заявила в свою очередь член партии "Сила народа" Эка Сепашвлии. Она выразила недоумение тем фактом, что люди, совершившие преступления против государства и не признающие его институты, рассчитывали на помилование. По ее словам, эти лица пытаются представить свои действия как политически мотивированные, хотя их преступления носят уголовный или административный характер.Право на помилование является дискреционным полномочием президента Грузии. Решение принимается лично главой государства на основании рекомендаций комиссии по помилованию при президенте, которая рассматривает заявление осужденного и приговор суда. Протесты в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

