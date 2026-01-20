https://sputnik-georgia.ru/20260120/skandal-vokrug-bbc-vlasti-gruzii-zayavili-o-svyazyakh-oppozitsii-s-korporatsiey-296713826.html

Скандал вокруг BBC: власти Грузии заявили о связях оппозиции с корпорацией

Скандал вокруг BBC: власти Грузии заявили о связях оппозиции с корпорацией

20.01.2026

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Заявление члена оппозиционной партии "Ахали" Теймураза Папаскири свидетельствует об осведомленности относительно планов и решений британской вещательной корпорации BBC, что возможно лишь в случае совместного и скоординированного плана, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Папаскири в интервью телеканалу PalitraNews ранее заявил, что руководство BBC не намерено удовлетворять жалобу "Грузинской мечты" из-за сюжета о якобы применении властями химических средств против протестующих и планирует представить новые доказательства. Своими словами Папаскири фактически подтвердил наличие связей с заказчиками сюжета BBC, основанного на ложном нарративе, заявил, в свою очередь, другой депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. "Он фактически подтвердил, что у них есть обычные рабочие отношения с теми заказчиками, которые поручили BBC подготовку и съемку фильма, сюжета, основанного на ложном нарративе", – отметил Матикашвили. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

