Снегопад изменил облик Тбилиси – фото
В столице Грузии в течение нескольких дней шел снег. Улицы города буквально преобразились. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, как выглядел центр Тбилиси в дни... 20.01.2026, Sputnik Грузия
В течение двух дней в Тбилиси шел сильный снег.
14:18 20.01.2026 (обновлено: 14:32 20.01.2026)
В столице Грузии в течение нескольких дней шел снег. Улицы города буквально преобразились. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, как выглядел центр Тбилиси в дни снегопада.
В течение двух дней в Тбилиси шел сильный снег.
Жители Тбилиси в дни снегопада словно оказались в сказке
Хотя снег создал проблемы как для пешеходов,
так и на дорогах – спасатели и полиция в эти дни работали в особом режиме
Весь Тбилиси преобразился – таким его можно увидеть всего несколько раз в год
Снег в столице Грузии идет редко и, как правило, не задерживается надолго
Зато в снегу вся природа в городских парках выглядит по-особенному
И привычные виды Старого города тоже меняются
Армянская церковь Нор Эчмиадзин в районе Авлабари в снегу
Маленький снеговик на подъеме Бараташвили
Пальмы на заснеженной улице в районе Авлабари в Старом городе
Туман скрывает район Мтацминда во время снегопада
Вид на район Абанотубани в историческом центре грузинской столицы
