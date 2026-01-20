Грузия
Снегопад изменил облик Тбилиси – фото
Снегопад изменил облик Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии в течение нескольких дней шел снег. Улицы города буквально преобразились. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, как выглядел центр Тбилиси в дни... 20.01.2026, Sputnik Грузия
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
снегопад
снег
снег в тбилиси
первый снег в тбилиси
В течение двух дней в Тбилиси шел сильный снег.
Снегопад изменил облик Тбилиси – фото

14:18 20.01.2026 (обновлено: 14:32 20.01.2026)
В столице Грузии в течение нескольких дней шел снег. Улицы города буквально преобразились. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, как выглядел центр Тбилиси в дни снегопада.
В течение двух дней в Тбилиси шел сильный снег.
Жители Тбилиси в дни снегопада словно оказались в сказке

Жители Тбилиси в дни снегопада словно оказались в сказке

Хотя снег создал проблемы как для пешеходов,

Хотя снег создал проблемы как для пешеходов,

так и на дорогах – спасатели и полиция в эти дни работали в особом режиме

так и на дорогах – спасатели и полиция в эти дни работали в особом режиме

Весь Тбилиси преобразился – таким его можно увидеть всего несколько раз в год

Весь Тбилиси преобразился – таким его можно увидеть всего несколько раз в год

Снег в столице Грузии идет редко и, как правило, не задерживается надолго

Снег в столице Грузии идет редко и, как правило, не задерживается надолго

Зато в снегу вся природа в городских парках выглядит по-особенному

Зато в снегу вся природа в городских парках выглядит по-особенному

И привычные виды Старого города тоже меняются

И привычные виды Старого города тоже меняются

Армянская церковь Нор Эчмиадзин в районе Авлабари в снегу

Армянская церковь Нор Эчмиадзин в районе Авлабари в снегу

Маленький снеговик на подъеме Бараташвили

Маленький снеговик на подъеме Бараташвили

Пальмы на заснеженной улице в районе Авлабари в Старом городе

Пальмы на заснеженной улице в районе Авлабари в Старом городе

Туман скрывает район Мтацминда во время снегопада

Туман скрывает район Мтацминда во время снегопада

Вид на район Абанотубани в историческом центре грузинской столицы

Вид на район Абанотубани в историческом центре грузинской столицы

