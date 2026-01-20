https://sputnik-georgia.ru/20260120/snegopad-izmenil-oblik-tbilisi---foto-296723120.html

Снегопад изменил облик Тбилиси – фото

Снегопад изменил облик Тбилиси – фото

В столице Грузии в течение нескольких дней шел снег. Улицы города буквально преобразились. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, как выглядел центр Тбилиси в дни... 20.01.2026, Sputnik Грузия

В течение двух дней в Тбилиси шел сильный снег.

