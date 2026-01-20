https://sputnik-georgia.ru/20260120/snegopad-prekratitsya--sinoptiki-pro-pogodu-v-gruzii-296719260.html
20.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов и усиление морозов в ближайшие дни. По данным метеорологов, с вечера 20 января будет дуть северо-западный ветер. Осадки ожидаются на западе страны, а вот на востоке они ослабеют. Уже в четверг, 22 января по всей Грузии будет ясная морозная погода. Снегопад в Тбилиси создал серьезные проблемы, особенно для жителей горной части города. В данный момент службы мэрии ведут работы по очистке самых проблемных районов столицы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Снегопад прекратится – синоптики про погоду в Грузии
13:35 20.01.2026 (обновлено: 13:56 20.01.2026)
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов и усиление морозов в ближайшие дни.
По данным метеорологов, с вечера 20 января будет дуть северо-западный ветер. Осадки ожидаются на западе страны, а вот на востоке они ослабеют.
Уже в четверг, 22 января по всей Грузии будет ясная морозная погода.
Снегопад в Тбилиси создал серьезные проблемы, особенно для жителей горной части города. В данный момент службы мэрии ведут работы по очистке самых проблемных районов столицы.